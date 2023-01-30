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Задача Украины – системное ослабление РФ. Для этого нужно идти в НАТО и ЕС, - Буданов

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Задача Украины – системное ослабление РФ. Для этого нужно идти в НАТО и ЕС, - Буданов
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина должна системно ослаблять Россию, для чего ей необходимо активно интегрироваться в евроатлантические и европейские структуры.

Об этом он рассказал в интервью Wirtualna Polska, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Буданов отвечал на вопрос, каким видит будущее отношений Украины и России. По его словам, "это будет очень сложный процесс".

"Интересно, что сейчас в российском информационном пространстве, прежде всего в интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мнение, что в этом вторжении следует обвинять только "путинскую клику". И общество здесь ни при чем. А еще мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержало действия Путина!", - заявил глава ГУР МО.

По его словам, мы не знаем, каким будет будущее России, на сколько элементов она распадется и с кем Украине придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях.

"Наши задачи, задачи Украины – это системное и государственное ослабление Российской Федерации. Для этого мы должны активно входить в евроатлантические и европейские структуры: политические, экономические, безопасные, правовые, гуманитарные и образовательные", - подчеркнул глава ГУР МО.

Буданов отметил, что Украина должна забыть о своем постсоветском периоде, "как о страшном сне".

"Наконец-то мы должны иметь определенную форму контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы никогда не повторилось то, что было с Украиной", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разгромим "великую и непобедимую" армию России, как Давид победил Голиафа, - Буданов

Топ комментарии

  • Остап ca057b24
    Очередний віслюк від клоуна 🤡 виліз з своєю тупою заявою про ЄС і та і тд.тре розуміти що буданов клінічний ідіот , як усі в команді Зевилупка. ,Не дуже мене здивує якщо виясниться що буданов якимось чином свівпрсцює з кацапами.Дуже багато буданова - ідіота в інфопросторі.Замість робити роботу цей клоун 🤡 від розвідки махає язиком як і Зевіслюк.
  • Isaienko Vlad
    Йому більше нема чим займатися як тільки на право та наліво інтерв'ю роздавати. Ти начальник розвідки чи балабол. Ні в одній країні світу я не зустрічав щоб чинний начальник розвідки постійно спілкувався з журналістами, тим паче під час війни. Є така професія артист розмовного жанру. Отйому саме туди на сцену 95 кварталу.
  • Alexander Kravchenko 4d5299d3
    Перед ним був Бурба . У Бурби був Швед з хлопцями. І не стало ворогів Гіві, Моторолла та інші.
    Тепер Буданов. Роздає інтервю. Арестович 2-0.
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