Для защиты от российских баллистических и аэродинамических ракет Украине нужны комплексы SAMP/T и Patriot, - Воздушные силы

Усилить защиту от российских баллистических и аэродинамических ракет Украине помогут комплексы SAMP/T и Patriot.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Нам нужно усилить защиту против аэродинамических и баллистических ракет. Именно SAMP/T вместе с системой Patriot может противостоять таким ракетам как Искандер-М, а также доступным России иранским баллистическим ракетам", - сказал он.

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