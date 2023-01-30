Для защиты от российских баллистических и аэродинамических ракет Украине нужны комплексы SAMP/T и Patriot, - Воздушные силы
1 7148
Усилить защиту от российских баллистических и аэродинамических ракет Украине помогут комплексы SAMP/T и Patriot.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Нам нужно усилить защиту против аэродинамических и баллистических ракет. Именно SAMP/T вместе с системой Patriot может противостоять таким ракетам как Искандер-М, а также доступным России иранским баллистическим ракетам", - сказал он.