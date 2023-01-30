1xBet, пытавшийся выйти на рынок Украины, признан банкротом в Гааге из-за невыплат игрокам

Из-за невыплат выигрышей игрокам Верховный суд Нидерландов признал банкротом скандально известного российского букмекера 1xBet.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщило издание Curaçao Chronicle.

В суд на 1xBet подал Фонд защиты интересов жертв онлайн-игр, заявивший, что российский букмекер не выплатил по меньшей мере 18 обманутым игрокам их выигрыши на сумму около 1 млн евро. Также свои претензии на более чем 1 млн евро к 1xBet выдвинули и налоговые органы.

Заочно 1xBet был признан банкротом судом первой инстанции Нидерландов еще в 2021 году, однако россияне подали апелляцию на это решение. Дело в результате дошло до Верховного суда Нидерландов в Гааге, подтвердившего решение первой инстанции о банкротстве онлайн-компании по ставкам на спорт без изменений.

"Большинство азартных игроков обманули, играя онлайн на сайте 1XCorp, им не платили… Для объявления банкротства необходимо, чтобы должник, 1xCorp перестал платить, то есть не выплачивал свои долги. И для объявления его банкротом, по мнению Верховного суда, достаточно, чтобы он не уплатил подлежащее оплате требование", — объясняет Curaçao Chronicle.

Другое западное киберспортивное издание Esports.gg добавляет, что букмекерская контора 1xBet уже давно заслужила плохую славу в Европе из-за невыплаты выигрышей, плохого обслуживания, медленного вывода средств и обвинений в мошенничестве. На игровых форумах пользователи регулярно сообщают, что 1xBet не выплачивает выигрыши.

"Я связался с их службой поддержки и предоставил им выписку со счета, но они перестали отвечать, как только я прислал выписку со счета. Никакого ответа с их стороны". Другой пользователь подробно рассказывает, что 1xBet - это "большая афера", умоляя других: "Ребята, не попадайтесь в эту ловушку!", - приводит примеры отзывов игроков о российском букмекере Esports.gg.

Признание 1xBet банкротом Верховным судом Нидерландов – страны, в которой российский букмекер получил свою игорную лицензию Кюрасао, вероятно, приведет к потере 1xBet этой лицензии. Примечательно, что Curaçao Chronicle уже сегодня указывает, что лицензия Curacao, которой владеет 1xBet, незаконна и нерегулируема.

Как известно, российский букмекер 1xBet весной 2022 года, в разгар полномасштабной войны РФ против Украины, получил две лицензии на работу в Украине, которые в сентябре того же года были аннулированы под давлением СМИ и общественности. Украинские СМИ в своих расследованиях отмечали, что российский букмекер пытался выйти на украинский рынок с целью сбора персональных данных граждан Украины в пользу российских спецслужб, под прикрытием которых букмекер продолжает работать в РФ. Учитывая, что в других странах букмекер не выплачивает выигрыши и обманывает игроков, получая лишь негативные отзывы, что не похоже на хорошую бизнес-стратегию, эта версия выглядит правдоподобно.

Как ранее сообщали украинские СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский должен в ближайшее время подписать указ о наложении санкций на 1xBet, его учредителей - граждан РФ Сергея Каршкова, Романа Семиохина и Дмитрия Казорина, а также на украинскую "дочку" российской букмекерской конторы - ООО "Твоя беттингова" компания".