Мои отношения с Путиным основаны на "честности и взаимном уважении", - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским диктатором Владимиром Путиным основаны на "честности и взаимном уважении".

Об этом он сообщил во время встречи с молодежью в Биледжике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, между Турцией и Россией есть взаимное уважение, а его отношения с Путиным основываются на честности.

Он отметил, что может проводить встречи с россиянами, а также с Ираном, Сирией и другими странами.

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"Даже если мы не получим желаемые результаты, мы встречаемся. На наши запросы от Татарстана в Дагестан мы получаем ответы", - сказал Эрдоган.