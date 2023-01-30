Хотим, чтобы Украина вступила в ЕС через несколько лет. Для этого нужна победа, - МИД Польши

Польша хочет, чтобы Украина стала членом Европейского союза в течении нескольких лет.

Об этом замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил в эфире польского телевидения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, саммит ЕС-Украина, который состоится 3 февраля в Киеве, показывает, что путь Украины к объединению реальный.

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"Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Евросоюза. Это очень важное событие, поскольку у истоков агрессии РФ стояло стремление заблокировать интеграцию Украины с Европой", - сказал Яблонский.

Он отметил, что для вступления Украины в ЕС необходимо, чтобы страна победила в войне, а союзники должны помочь ей в этом.

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"Украинский народ ясно показывает, как он хочет развиваться. Он говорит: мы хотим быть более близкими к Европе, мы хотим принадлежать к Европейскому Союзу, мы хотим быть частью НАТО", - заявил дипломат.