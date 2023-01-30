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Грузинская оппозиция готова силой освободить Саакашвили, – новый лидер партии ЕНР Хабеишвили

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Грузинская оппозиция готова силой освободить Саакашвили, – новый лидер партии ЕНР Хабеишвили
Первоочередной задачей крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" является освобождение основателя партии, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом заявил новый лидер партии Леван Хабеишвили. Он победил на выборах главы ЕНР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как заявил журналистам Хабеишвили, ЕНР требует коренного обновления для "радикальной борьбы с действующим режимом". Первостепенной задачей партии он считает увольнение из заключения основателя ЕНР, экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили.

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"Мы готовы к радикальным действиям для освобождения Михеила Саакашвили. Если потребуется, мы насильно освободим его из больничной палаты", - заявил Хабеишвили.

На должность главы партии претендовали четыре кандидата – уже бывший глава ЕНР Никанор Мелия, Хабеишвили, Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе. В голосовании приняли участие 41 100 членов и активистов ЕНР.

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Топ комментарии

  • MrStepanovM
    якою би протиречивою не була постать Міхо, очевидно що зараз при владі в Сакартвело прокацапська влада, очевидно що Міхо враг путлєра і очевидно що його зживають зі світу...
  • Ігор Наумчук
    Це карма-свого часу цей "діяч",на догоду кремлю,старанно "зживав" Пороха й сприяв переходу влади в Україні тим хто став нищити Армію,повертати Портнових,відводити війська й пускати "шатли" на Чонгар! На його руках достатньо крові українців!
  • Тонка червона лінія
    Боротьба з проукраїнською владою за рашистські гроші курченків, організація атаки на один з основних атрибутів української державності - держкордон з його силовим проривом, а також масових заворушень в центрі Києва з активною протидією правоохоронним органам під час війни з рашистчькою пітьмою тощо - що це, як не дії ворога проти України?
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