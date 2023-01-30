В ближайшее время РФ не сможет применить "шахеды" из-за погодных условий, - ОК "Південь"
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
В то же время, по ее словам, расслабляться не стоит, поскольку часто ночью ветер утихает, и тогда российская армия использует Shahed.
Гуменюк отметила, что РФ пытается выработать новую тактику, чтобы снизить эффективность украинской ПВО, в частности, перед массированными ракетными ударами активизирует воздушную разведку.
"Они пытаются максимально тщательно собрать информацию, в том числе и об объектах, принадлежащих к противовоздушной обороне, они отслеживают и видят результативность нашей ПВО, которая возросла до 75−80% в противодействии массированным ракетным атакам. Это говорит о том, что они ищут тактику, когда могут снизить этот процент противодействия нашей ПВО. Поэтому более дешевые Shahed используются первыми волнами для того, чтобы и разведать, и уничтожить средства ПВО, истощить систему наблюдения. А потом уже запускают ракеты", — сказала она.