РФ может применить точечные ракетные удары по Украине, - ОК Південь

Россия продолжает оказывать давление на население, не исключается возможность точечных ракетных ударов по территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты начали использовать террор с небольшими воздушными атаками и предпосылками, что является психологическим истощением и давлением на население.

Она сообщила, что Россия удерживает в Черном море 11 кораблей, три из которых являются ракетоносителями из 20 "Калибрами".

Гуменюк добавила, что ракетоносители в Черном море свидетельствуют о том, что РФ "продолжает держать давление".

"Абсолютно не исключаются точечные ракетные удары", - сообщила она.

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