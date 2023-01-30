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В МИД Ирана вызвали украинского дипломата, - Al Arabiya

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В МИД Ирана вызвали украинского дипломата, - Al Arabiya
Временный поверенный в делах Украины в Тегеране был вызван в МИД Ирана в связи с ударами беспилотников по иранским объектам в ночь на воскресенье.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Al Arabiya.

"В понедельник Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев его страны по удару беспилотника по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан", - отмечает издание.

По данным Al Arabiya, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter: "Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала".

Напомним, вечером 28 января в иранском городе Исфаган на заводе, производящем дроны, произошел взрыв. Позже стало известно, что военные объекты Ирана атаковали беспилотники.

СМИ сообщили, что Израиль нанес тайный удар беспилотника по оборонному комплексу в Иране. Поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Вечером 29 января в Иране снова раздавались взрывы.

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Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Чого викликали?Хочуть виплатити за український збитий літак?
  • Сашко Бабенко e87585fa
    якщо не ми то не ми.

    якщо серйозно то жаль що не ми.
  • Роман Дузінкевич 7f389c7f
    Ісламські мракобіси мусять піти лісом: тут інтереси України і Ізраїлю співпадають на 100%.
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