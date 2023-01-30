Слова Джонсона об угрозах ракетным ударом от Путина - это ложь, - Песков

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление Бориса Джонсона о том, что Путин накануне вторжения в Украину угрожал ему ракетным ударом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

То, что сказал господин Джонсон, это неправда. Точнее, это ложь. Более того, я вам скажу, это или сознательная ложь, тогда нужно (спросить - ИФ), с какой целью он избрал такой вариант изложения. Или это было несознательно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится не по себе за собеседников нашего президента", - сказал спикер Путина.

Напомним, ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Путин накануне вторжения РФ в Украину угрожал ему ракетным ударом.

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