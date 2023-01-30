Москва об ударах беспилотников по Ирану: Осуждаем и призываем не злорадствовать
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Министерство иностранных дел РФ решительно осудило атаку беспилотников на военный объект в Иране, снабжающий режим Путина беспилотниками для ударов по Украине.
Об этом говорится в заявлении МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Решительно осуждаем какие-либо провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе".
Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке.
Это должны понимать, как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана", - заявили российские дипломаты.
Напомним, беспилотники атаковали завод минобороны Ирана в городе Исфахан. Этот завод специализируется на производстве боеприпасов.
СМИ сообщают, что удар был нанесен Израилем.