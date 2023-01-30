Польша передаст Украине истребители F-16, если это решение поддержит НАТО, - Моравецкий

Польша может передать Украине свои истребители F-16, если такое решение поддержит НАТО.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос, готова Польша передать Украину свои истребители F-16.

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