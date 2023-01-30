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Польша передаст Украине истребители F-16, если это решение поддержит НАТО, - Моравецкий

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Польша передаст Украине истребители F-16, если это решение поддержит НАТО, - Моравецкий
Польша может передать Украине свои истребители F-16, если такое решение поддержит НАТО.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос, готова Польша передать Украину свои истребители F-16.

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Топ комментарии

  • Born 5ab2300a
    вже не здивуюсь як зелені скажуть польщі щоб заплатила нам за це
  • Vladko 50abb453
    А у нас уже готовы хотя бы пару десятков бетонированных ангаров около взлеток, в том числе и с металлической сеткой от дронов (ну вон как иранские здания некоторые прикрыты на арматуре и сетках)?

    Самолеты должны быть очень хорошо защищены, в первую очередь маскировкой на местности, чтобы кацапы не знали, куда пускай ракету, то есть ангаров нужно в 5 раз больше, чем есть самолетов. И заодно вставить как следует коммерческим фирмам, которые продают кацапам спутниковые изображения (через фирму-прокладку в какой-нибудь Аргентине или Швейцарии якобы как заказчик, хотя очевидно, что им нафиг не сдались снимки нашей страны). Вот тогда и можно будет уверенно поставлять нам самолеты, когда есть ангары с сеткой от любого дрона, и ложные цели и маневры от кацапских ракет, которые кстати не будут высокоточными в утопленный в земле бункер, покрытый травкой или снегом на фоне соседней местности.
  • Serhiy Talatynnik
    Польщі респект!!!
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