Среди российских медалистов на Олимпиаде в Токио были члены ЦСК армии РФ, – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024 на Олимпийских играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Россия завоевала 71 медаль на Олимпиаде в Токио. 45 из них выиграли спортсмены, которые также являются членами Центрального спортивного клуба российской армии. Армии, совершающей бесчинства, которая убивает, насилует, грабит. Вот кого невежды из МОК хотят поставить под белым им соревноваться", - отметил министр.

Напомним, ранее глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск на международные старты российских спортсменов, придерживающихся олимпийской хартии, то есть не поддерживающих войну в Украине.

Читайте: МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне, - Кулеба