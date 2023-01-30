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ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией, - Боррель

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ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией, - Боррель
Евросоюз не способен помешать торговле России со странами Африки. При этом ЕС не просит африканские страны "выбирать сторону" в войне в Украине, а лишь соблюдать устав ООН.

Об этом глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать? Я не могу запретить им это делать", – сказал он.

При этом, по словам Борреля, разница между желанием "пощадить Россию" и отказаться признать явное нарушение россиянами международного права в Украине.

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"Мы не просим их и не просим никакие африканские страны или страны мира выбирать сторону. Мы только просим их встать на сторону устава ООН", - добавил он.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Тоді нехай країни Африки не виють що у них голод якщо не дамо їм зерна.
  • Зэлэный_Змий
    ЕС (і весь інший цивілізований світ) може перестати годувати країни Африки. І через пів року торгувати буде нікому.
  • Юрій Вінгорськи
    але може не годувати їх
    і може пояснити голодному народу, чому вони голодні
    і все стане на місце
    не треба нам їздити по вухах
    зруйнувати таку економіку як польська, потрібно два-три тижні
    навіть не місяць. ДЖОРЖ СОРОС.....
    що казати про африку????
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