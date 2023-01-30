МИД РФ: "России от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое"
Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал в интервью российскому государственному агентству РИА Новости, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нам от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но НАТО со своей стороны с маниакальным рвением, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны", - сказал Рябков.
По его словам, Россия неоднократно давала понять "и по-доброму, и в более жесткой форме", что не оставит без ответа такую политику Запада.
"Мы не уступим свои законные интересы в области безопасности и не дадим в обиду российских людей. Американцы наши предупреждения не слышали и всерьез не воспринимали, а лишь продолжали всячески натравливать Киев против России", - добавил замминистра.
Рябков заверил, что Россия всеми имеющимися средствами будет противостоять попыткам США нанести РФ стратегическое поражение.
Он отметил, что "практически по всем азимутам, которые можно представить себе с точки зрения двустороннего диалога с США", ситуация сейчас безысходна.