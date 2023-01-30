РФ завезла в Беларусь новые подразделения военных для обучения, - представитель ГПСУ Демченко

Россия ввезла в Беларусь новые подразделения военных для обучения, однако ситуация на границе остается полностью контролируемой.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Конечно, это направление достаточно напряженное из-за того, что Беларусь не перестает поддерживать Россию в войне, которую она развязала против нашей страны, и предоставляет и свою территорию, и свое воздушное пространство. Там постоянно проходят учения между подразделениями РФ и Беларуси", - проинформировал Демченко.

По его словам, сейчас там идет обучение авиационной компоненты, которое должно завершиться 1 февраля. Однако, как уточнил спикер, наряду с нашей границей работники Госпогранслужбы не наблюдают перемещения ни военной техники, ни личного состава этих подразделений - они преимущественно находятся на тех военных полигонах, которые "любезно" предоставляет Беларусь.

Он отметил, что всего на территории Беларуси может находиться около девяти тысяч военнослужащих РФ.

"Раньше мы фиксировали несколько большее их количество. Но те подразделения, которые уже прошли обучение, были переведены обратно на территорию РФ для того, чтобы в дальнейшем перебросить (их. – Ред.) на направления, где ведутся боевые действия, а на территорию Беларуси зашли новые подразделения - для проведения этих учений и собственно подготовки", - заявил Демченко.

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