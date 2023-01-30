Военным РФ не хватает сил и средств для наступления на Запорожскую область, - Силы обороны Таврического направления
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У российских войск сейчас нет достаточных сил и средств для наступления в Запорожской области. Однако оккупанты сосредоточиваются на разведке и обстрелах линии фронта.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин во время телемарафона.
Он отметил, что в Запорожской области пока не фиксируют усиление боевых столкновений. Оккупационные войска сосредоточили силы на ведении разведки и нанесении огневых ударов.
"О возможности на данный момент вести какие-то наступательные действия на Запорожском направлении - об этом речи не идет. Потому что сил и средств, которые сосредоточил враг, сейчас недостаточно для полноценного наступления", - подчеркнул Ерин.
Кроме того, по его словам, пока не наблюдается перегруппировка врага или увеличение количества сил в Запорожском направлении.