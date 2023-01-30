Поставка танков Украине – это не эскалация, а ответ на эскалацию РФ, - Стано

Решения поставить Украине современные танки в ее борьбе с российскими захватчиками стали реакцией на эскалацию ситуации со стороны России, а не наоборот.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии по внешней политике Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прежде всего, решение поставить танки Украине было мотивировано решимостью Европейского союза помочь Украине себя защитить на фоне увеличения эскалации Россией. Это - ответ на эскалацию со стороны России, которая почти год с начала незаконного и неоправданного захвата Украины убивает людей, гражданских, разрушает гражданскую инфраструктуру, использует голод как оружие, использует энергию как оружие – они (россияне. - Ред.) используют как оружие все, что могут, чтобы сломать Украину и ее существование как страны, как государства. Европейский союз должен помочь Украине защитить себя", - подчеркнул он. .

Представитель Еврокомиссии вновь отметил, что Украина "защищает свою независимость, свою территорию, свой народ перед агрессией, цель которой - разрушить страну и государство, как об этом заявил Путин".

"Это (решение поставить танки. - Ред.) не эскалация, но ответ на эскалацию давления и кровопролитие против гражданских и гражданских целей в Украине", - отметил он.

Говоря о высказывании экспрезидента США Дональда Трампа, что тот может "решить ситуацию в Украине за 24 часа", Стано сказал: "Для нас нет оснований это комментировать. ЕС был привлечен к мирным усилиям с начала наращивания (военного присутствия РФ на границе с Украиной) ), а не с начала войны, которая была перед вторжением как таковым.ЕС всегда выступал с предложениями для российской стороны для того, чтобы обсудить настоящие российские беспокойства относительно структуры безопасности.И это не ЕС, кто отверг эти предложения.поддержать мирные переговоры, и в этом отношении мы координируем наши усилия с нашими партнерами, включая США и др. Главная цель, очень срочная цель – гарантировать, чтобы мир вернулся в Украину как можно быстрее. Но все мирные предложения все еще отвергались Россией".

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