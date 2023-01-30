В Германии прокремлевские активисты собирали деньги на снаряжение для армии РФ, - Reuters

Группа пророссийских активистов в Германии собирала деньги, на которые покупали рации, телефоны и наушники для российских оккупантов в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Центральное место в группе занимали супруги – Елена Колбасникова и Макс Шлунд. Они в конце прошлого года передали российскому офицеру Дмитрию Ткачеву сумму в 500 евро. Супруги знали, что эти деньги пойдут на телекоммуникационное оборудование для российских военных. При этом санкции ЕС ограничивают поставки такого оборудования оккупантам.

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Reuters утверждает, что у Колбасникова и Шлунда есть скрытые связи с российским государством, россиянами, попавшими под санкции или ультраправыми. При этом они продвигают в Германии промосковскую позицию.

Да, они получили от берлинского отделения российского государственного агентства по продвижению культуры "Россотрудничество" билеты для поездки в Москву на конференцию, на которой выступал президент России Владимир Путин. После этого берлинская прокуратура заявила, что проводит расследование по берлинскому офису агентства.

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В сообщении, направленном в октябре сторонникам в частной группе WhatsApp, Колбасникова написала: "Мы перевели 500 евро для 42-й мотострелковой дивизии Российской Федерации на приобретение радиостанций, наушников и радиотелефонов".

"Мы разговаривали с ними в Донецке. Они находятся на передовой. Мой муж служил с одним из них", - написала она заглавными буквами под десятком восклицательных красных знаков.

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Регламент ЕС от 25 февраля 2022 г. запрещает поставлять или финансировать закупку определенных товаров для российских военных. В список товаров, на которые распространяется запрет, входит "радиооборудование (например, передатчики, приемники и трансиверы)".

Согласно немецкому законодательству, уголовное наказание за нарушение санкций составляет до пяти лет лишения свободы.

В Управлении защиты конституции земли Северный Рейн-Вестфалия, где проживают Шлунд и Колбасникова, подтвердили, что группа, в которую входят супруги, пытается продвигать официальный нарратив Москвы по поводу ее агрессии против Украины.

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Шлунд, обучавшийся в российской военной академии, переехал в Германию в 2012 году. Позже он начал встречаться с Колбасниковой, которая родом из Украины и работала в Германии медсестрой.

После вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года пара организовывала протесты в Кельне, призывая немецкое правительство прекратить вооружать Украину и заключить мир с Москвой.