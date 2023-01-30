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Суд во второй раз отказался отправить в СИЗО мэра Полтавы Мамая, подозреваемого в разглашении данных о ВСУ

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Суд во второй раз отказался отправить в СИЗО мэра Полтавы Мамая, подозреваемого в разглашении данных о ВСУ
Суд Полтавы 30 января оставил городского голову Александра Мамая, подозреваемого в разглашении информации о размещении подразделений ВСУ, без меры пресечения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Змист".

По данным журналистов, материалы дела по Александру Мамаю Полтавский апелляционный суд рассмотрел со второй попытки. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

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По делу о разглашении данных про ВСУ прокуратура оспаривала решение Киевского районного суда по избранию меры пресечения и отстранению от должности Мамая. В результате суд оставил без изменений решение Киевского райсуда - не избирать городскому голове никаких мер.

Отмечается, что у апелляционного суда еще одно заседание, на котором прокуроры попытаются обжаловать отстранение городского головы от должности.

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Напомним, 29 декабря СБУ вручила мэру Полтавы Мамаю подозрение в разглашении информации. По данным следствия, он рассказал о формировании в Полтаве новой части и указал адрес штаба. Мамаю грозит до 12 лет лешения свободы.

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Топ комментарии

  • Vlad Koval f84e50b9
    у Львові такий самий суд... все вирішує бабло
  • Pawlo Kit
    А чого його не у Львові судять а місцевий "суд" ?
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Нє -- ну тоді замість Мамая закрити суд .
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