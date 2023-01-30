Суд во второй раз отказался отправить в СИЗО мэра Полтавы Мамая, подозреваемого в разглашении данных о ВСУ
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Змист".
По данным журналистов, материалы дела по Александру Мамаю Полтавский апелляционный суд рассмотрел со второй попытки. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.
По делу о разглашении данных про ВСУ прокуратура оспаривала решение Киевского районного суда по избранию меры пресечения и отстранению от должности Мамая. В результате суд оставил без изменений решение Киевского райсуда - не избирать городскому голове никаких мер.
Отмечается, что у апелляционного суда еще одно заседание, на котором прокуроры попытаются обжаловать отстранение городского головы от должности.
Напомним, 29 декабря СБУ вручила мэру Полтавы Мамаю подозрение в разглашении информации. По данным следствия, он рассказал о формировании в Полтаве новой части и указал адрес штаба. Мамаю грозит до 12 лет лешения свободы.