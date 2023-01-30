Северная Корея поставила "Вагнеру" ракеты для войны РФ с Украиной, - Столтенберг

Северная Корея поставляла в ЧВК "Вагнера" ракеты для ведения боевых действий России против Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник в Сеуле во время выступления перед студентами Сеульского университета, состоявшегося в рамках визита генсека Альянса в Южную Корею, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также указал, что угрозы, существующие для европейской безопасности, являются и угрозами для Индо-Тихоокеанского региона.

Читайте: Кремль использовал силы ЧВК "Вагнера" в трудный период войны в Украине, и теперь решил "избавиться" от Пригожина, - ISW

"Северная Корея поставила ракеты российской группе Вагнера, еще больше разжигая агрессивную войну России против Украины. Президент Путин начал войну почти год назад, чтобы взять под контроль страну и лишить людей свободы. В ответ НАТО и союзники по НАТО, а также наши партнеры по всему миру, включая Южную Корею, осудили эту незаконную и неоправданную войну. И мы оказываем Украине беспрецедентную помощь", - рассказал Столтенберг.

Генсек альянса убежден, что эта поддержка имеет большое значение для украинцев, "помогая им не только выжить, но и оттеснить российского захватчика, и освободить свою территорию".

Смотрите: "Пригожин – чмо, и его компания п#дарастическая", - российский военнослужащий Полинков. ВИДЕО

"Мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Потому что, если президент Путин победит, ему и другим авторитарным лидерам будет сообщено, что они могут добиться желаемого с помощью силы. Это сделало бы мир более опасным, а нас - более уязвимыми", - подчеркнул он.

Столтенберг констатировал, что "то, что происходит в Европе, имеет значение для Индо-Тихоокеанского региона, и то, что происходит здесь, в Азии, имеет значение для НАТО".

Также читайте: Зеленский обсудил со Столтенбергом вопрос о разблокировании для Украины новых видов вооружения

Среди существующих генсек назвал угрозу, исходящую от Северной Кореи, которая "продолжает свое провокационное и дестабилизирующее поведение, включая беспрецедентные ракетные испытания, прошедшие за последний год, а также продолжающуюся ядерную деятельность и риторику вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН".

"Это представляет собой явную и непосредственную угрозу для Республики Корея, всего региона и международного мира и безопасности", - уточнил генсек, призвав Пхеньян прекратить "свои провокации и полностью соблюдать международное право".

Читайте также: Террорист Пригожин о террористе Гиркине: "У#бок, законченое ссыкло, тварь #бучая. Я поссу ему на лицо". АУДИО (18+)

"Наша безопасность взаимосвязана, поэтому мы должны оставаться едиными и твердыми, настаивать на полном соблюдении Устава ООН и не допустить, чтобы угнетение и тирания возобладали над свободой и демократией. Вы можете рассчитывать на то, что НАТО поддержит Республику Корея и других партнеров-единомышленников в содействии миру, защите нашей общей безопасности и сохранении глобальной системы, основанной на нормах и ценностях", - заключил Столтенберг.