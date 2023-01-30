Путин не изменил планов, россияне готовятся к дальнейшей войне, - Столтенберг

Пока нет признаков того, что Путин изменил общую цель вторжения в Украину.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня никто не может сказать, когда закончится война. Но мы знаем, что это захватническая война, это действительно война по выбору президента Путина. Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе. И президент Путин может завершить войну сегодня. Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и правители в Москве готовятся к миру. Мы видим обратное", – отметил он.

По словам Столтенберга, россияне готовятся к дальнейшей войне.

"Они мобилизуют больше солдат, более 200 000, а потенциально даже больше. Они активно покупают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают собственное производство, также покупают больше оружия в других авторитарных государствах, таких как Иран и Северная Корея", – добавил генсек Альянса.

"Мы не видели никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, то есть контролировать соседа, контролировать Украину", – добавил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы Путин не выиграл эту войну. Также он добавил, что эта война на каком-то этапе закончится за столом переговоров.

"Но мы знаем, что происходящее за этим столом неразрывно связано с ситуацией на поле боя и полностью зависит от нее. Итак, если мы действительно хотим, чтобы Украина преобладала как суверенное независимое государство в Европе, то нам нужно поддержать их сейчас. Военная поддержка сегодня позволяет достичь мирного соглашения завтра. Но пока президент Путин верит, что может побеждать на поле боя, он не сядет и не будет участвовать добросовестно (в переговорах. - Ред.). Так что парадокс состоит в том, что фактически военная поддержка Украины является лучшим способом достижения мирного решения войны путем переговоров", - подытожил он.

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