Украина получит танки Leopard-2 из воинской части в Аугустдорфе, - СМИ

14 немецких Leopard-2A6, которые Германия обязалась поставить Вооруженным Силам Украины, принадлежат 203-му танковому батальону 21-й танковой бригады бундесвера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Westfalen Blatt.

Как сообщает источник, штатное количество танков в этой в/ч в Аугустдорфе, расположенное на северо-западе страны между Ганновером и Дортмундом – 44 единицы.

Сколько из них исправно, непонятно.

В настоящее время 203-й танковый батальон находится в Литве как главное подразделение миссии НАТО "Расширенное передовое присутствие", предназначенное для защиты восточного фланга от России.

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"Танкисты Аугустдорфа находятся в странах Балтии с августа, и теперь ожидают, что они вернутся обратно с танками. Германия планирует поставлять Leopard-2 в Литву в конце марта или начале апреля. Пока неясно, будут ли заменены танки, которых нет в 203-м танковом батальоне, и когда", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Германия согласилась передать Украине танки Leopard-2 и разрешила проводить соответствующие поставки другим странам.

Также мы писали, что, по словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, танки планируют доставить в Украину до конца марта.

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