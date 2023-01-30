Ryanair нанимает в Украине пилотов и бортпроводников, готовясь к возвращению после войны

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair нанимает большое количество украинских пилотов и бортпроводников. Таким образом, она готовится к возвращению на украинский рынок после окончания войны с Россией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

"Мы полны решимости вернуться в Украину, как только это станет безопасным", – заявил генеральный директор компании Майкл О'Лири.

Перед полномасштабным вторжением РФ он говорил, что рассматривает возможность размещения в Украине до 20 самолетов.

"Мы нанимаем достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли… восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно", - сказал О'Лири аналитикам после публикации финансовых результатов за третий квартал.

Читайте также: Глава Ryanair О’Лири: "Эра билетов по 10 евро закончилась"