Президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими антиукраинскими заявлениями, призвал не сравнивать ситуацию Косова с незаконной аннексией Крыма.

"Пока вы не поймете, что Сербия и Россия - это не одно и то же? Что это, к сожалению, болезненный факт и опасность. Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Его забрали у Сербии. Кто это сделал, как не мы? Разве мы признали Косово? Это не аннексия, а узурпация. Как это называется? Изъятие", - сказал Миланович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Милановича, это концепция, в которой кто-то считает, что имеет право.

"То же самое касается Крыма - Крым никогда больше не будет Украиной. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы", - сказал он.

Он заявил, что "Россия - опасная страна" и что, по его словам, никто этого не понимает.

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"Вы сравниваете сербов с мировой ядерной сверхдержавой. Безумные эмоции и ненависть подвергают Европу большой опасности", - сказал Миланович на проводах контингента хорватских солдат в миссию НАТО в Литве.

Он отметил, что то, что украинцы патологически ненавидят русских, это факт, при этом утверждая, что "хорваты не так сильно ненавидели сербов", как, по его словам, "те, кто там, ненавидят русских".

"Путин и его люди были крутыми до вчерашнего дня. Они преуспели на самом высоком уровне немецкой политики. И вдруг они стали самыми большими врагами... Немецкие танки в России? Ну, удачи, удачи", - отметил Миланович.

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Когда журналисты напомнили ему об ошибочности его оценок в отношении Украины, когда он утверждал, что Россия никогда не нападет на Украину, потому что у нее не хватает солдат, Миланович повторил, что был прав.

"Не хватает. Это было плохое решение России, потому что они думали, что правительство [в Украине] развалится. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Знаете, что будет, как они начнут проигрывать войну? Они используют ядерное оружие", - сказал Миланович и добавил, что он пытается открыть глаза другим, потому что, как он говорит, "мы вступаем в войну со сверхдержавой".

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