Военнообязанный, имеющий бронь, должен носить с собой соответствующие документы, - Сухопутные войска
Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Военнообязанный, у которого есть бронь от призыва по мобилизации, все документы, которые это подтверждают, должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет. Но, если оно уже так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и эта повестка будет аннулирована", - сказал он.
Добавим, что согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:
- в органах госвласти, других госорганах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.