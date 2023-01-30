Военнообязанный, имеющий бронь, должен носить с собой соответствующие документы, - Сухопутные войска

Если военнообязанному, у которого есть бронь или отсрочка от призыва, вручили повестку, то такая повестка может быть аннулирована.

Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Военнообязанный, у которого есть бронь от призыва по мобилизации, все документы, которые это подтверждают, должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет. Но, если оно уже так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и эта повестка будет аннулирована", - сказал он.

Добавим, что согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:

- в органах госвласти, других госорганах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач;

- на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

- на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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