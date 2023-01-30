Главнокомандующий ВС Литвы Рупшис: НАТО должно обеспечить Украину в условиях тотальной войны

Россия перешла к тотальной войне в условиях которой ключевое значение имеет логистика и материально-техническое обеспечение. На данном этапе у России достаточно ресурсов для ведения боевых действий, НАТО должно обеспечить Украину в условиях войны такого характера.

Об этом в экслюзивном интервью Guildhall заявил Командующий Вооруженными Силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, передает Цензор.НЕТ.

"Россия действительно перешла к тотальной войне, вступив в ту фазу, когда ключевое значение играет материальное обеспечение и логистика. Сегодня, это обеспечения во многом зависит от поддержки Запада. По моим оценкам, страны НАТО, партнеры Украины, осознали, что война будет продолжаться долго и никакой другой опции, кроме как поддержать и обеспечить Украину нет", - заявил он.

"Особенно после российской мобилизации, сейчас ведь даже слепому видно, что они готовятся к следующей волне наступления. И остановиться или сменить замысел они, возможно, могут только при условии, если увидят, что Украина располагает достаточным количеством, оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава", - отметил генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

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"Если война продлиться долго, то все зависит от ресурсов. Какие ресурсы у России мы видим. Есть внутренние ресурсы и они также получают поддержку из некоторых стран, наверняка из Индии и также других госурадств, вероятно также из Китая. Мы должны иметь ввиду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, бовыеми машинами – они могут воевать, у них также достаточно авиации", - подытожил Командующий Вооруженными Силами Литвы.

Ранее также руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк заявил, что в войне на истощение, которую Россия ведет против Украины, сохранение тыла, представленного всем Западным миром, является ключевой задачей для обеспечения победы. По его словам, ключевые усилия спецслужб РФ направлены на подрыв взаимоотношений Украины с западными партнерами.