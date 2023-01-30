Иран и РФ соединили банковские системы, пытаясь заменить SWIFT, - Reuters
Об этом Reuters рассказали иранские чиновники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT с российскими банками, которые могут использоваться для осуществления аккредитивов, переводов или гарантий", — заявил заместитель руководителя Центрального банка Ирана Мохсен Карими.
Мохсен Карими заявил, что около 700 российских банков и 106 нероссийских банков из 13 разных стран подключат к этой системе, не уточнив названия иностранных банков.
Глава центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин приветствовал этот шаг и написал в своем Twitter, что финансовый канал между Ираном и миром возобновляется.
В свою очередь Центральный банк России отказался комментировать сделку.
Иран был отключен от службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT в 2018 году. Это произошло после того, как Вашингтон отказался от ядерного соглашения в 2015 году. Аналогичные ограничения ввели по отношению к некоторым российским банкам после полномасштабного вторжения россии в Украину в прошлом году.