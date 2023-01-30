Бригаде ВСУ, которую вывели из-под Бахмута, нужна помощь в психологической реабилитации воинов, - военный психолог Скиртач

Воинам бригады ВСУ, выведенной из-под Бахмута, нужна помощь в психологической реабилитации.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал военный психолог Алексей Скиртач, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья и коллеги, вопросы и просьбы ко всем. Мою бригаду вывели из Бахмута под Киев. Бригада только с 24.02.22 повоевала в самых горячих точках: Лисичанск, Северодонецк, Херсон, Бахмут... Большинство бойцов имеют множественные контузии и серьезные психологические проблемы. Но военные госпитали забиты, туда ложат самых тяжелых, поэтому у меня стоит задача, пока есть время и нас не бросили в новую горячую точку, найти возможность разместить ребят с психологическими проблемами по больницам, санаториям, центрам реабилитации... Главное, чтобы это было в Киеве или области (желательно в северной части столицы: Оболонь, Пуща, Новые Петровцы, Ирпень). Основная задача - привести ребят в порядок. Направление от медчасти - не проблема. Буду безмерно благодарен за помощь любого характера", - рассказал Скиртач.

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