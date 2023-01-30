Франция и Австралия договорились о совместном производстве 155-мм снарядов для нужд Украины

Австрия и Франция помогут Украине производством 155 мм снарядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил на совместной пресс-конференции в Париже министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Вместе с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом мы решили предложить нашу общую помощь Украине. Речь идет о нашем совместном производстве снарядов калибра 155 мм, в которых нуждается Украина", - подчеркнул Лекорню.

С французской стороны будет участвовать в партнерстве компания Nexter, которая осуществляет производство вооружений и военной техники.

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