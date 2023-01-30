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Франция и Австралия договорились о совместном производстве 155-мм снарядов для нужд Украины

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Франция и Австралия договорились о совместном производстве 155-мм снарядов для нужд Украины
Австрия и Франция помогут Украине производством 155 мм снарядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил на совместной пресс-конференции в Париже министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Вместе с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом мы решили предложить нашу общую помощь Украине. Речь идет о нашем совместном производстве снарядов калибра 155 мм, в которых нуждается Украина", - подчеркнул Лекорню.

С французской стороны будет участвовать в партнерстве компания Nexter, которая осуществляет производство вооружений и военной техники.

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Топ комментарии

  • Olga Belanova 4937d3a6
    можно узнать, может я слепая - где написано в статье что непосредствеенное производство будет расположено в австралии? австралия может поставлять сырье и деньги например.
    Вижу ясно - франция и концерн Nexter
    расположен он во Франции, к вашему сведению.
  • Anatoll 4de917de
    Тайное становятся явным.
    Как Израиль смог запустить беспилотники, по нескольким городам Ирана, если он находится далековато от Ирана: с самолета пятого поколения F-35.
    ПВО Ирана не смогли его обнаружить.
    https://www.youtube.com/watch?v=dg0S_oCV5Zo
  • Alexis Pavlov
    Будучи французом я на него наезжаю. Он наконец-то понял, не знаю кто ему объяснил, но заняло много времени. Теперь надо Шольца учить, или может лечить.
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