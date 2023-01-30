Самолетов советского образца у Бундесвера нет, - Минобороны ФРГ
Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны ФРГ Арно Коллац, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В настоящий момент в Бундесвере таких машин ноль. Нет никакой техники из запасов бывшего Варшавского договора", - сказал Коллац, отрицая, таким образом, слова председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Гойсгена, который выступил за поставку Украине истребителей, в частности советского образца.
В свою очередь заместитель официального представителя федерального правительства Кристине Гоффманн напомнила позицию канцлера, который заявил, что "о боевых самолетах речь не идет".
"Такой эта позиция и остаётся", – сказала Гоффманн.
Отвечая на вопрос, может ли Берлин изменить своё отношение, если союзники решат передать самолеты Киеву, она назвала это "весьма гипотетическим на данный момент", заметив в то же время: "Но понятно, что по всем этим вопросам мы находимся в тесном обсуждении с партнерами, и так будет и в дальнейшем".
Гоффманн подчеркнула, что Германия и НАТО не должны стать стороной войны.
Ранее Гойсген заявил в эфире немецкого телеканала ARD, что считает "адекватным" поставки Украине истребителей, в частности, американских F-16 или боевых самолетов советского производства из запасов ГДР.