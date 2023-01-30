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Самолетов советского образца у Бундесвера нет, - Минобороны ФРГ

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Самолетов советского образца у Бундесвера нет, - Минобороны ФРГ
У Бундесвера нет самолетов советского образца ни на складах, ни на вооружении.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны ФРГ Арно Коллац, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящий момент в Бундесвере таких машин ноль. Нет никакой техники из запасов бывшего Варшавского договора", - сказал Коллац, отрицая, таким образом, слова председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Гойсгена, который выступил за поставку Украине истребителей, в частности советского образца.

В свою очередь заместитель официального представителя федерального правительства Кристине Гоффманн напомнила позицию канцлера, который заявил, что "о боевых самолетах речь не идет".

"Такой эта позиция и остаётся", – сказала Гоффманн.

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Отвечая на вопрос, может ли Берлин изменить своё отношение, если союзники решат передать самолеты Киеву, она назвала это "весьма гипотетическим на данный момент", заметив в то же время: "Но понятно, что по всем этим вопросам мы находимся в тесном обсуждении с партнерами, и так будет и в дальнейшем".

Гоффманн подчеркнула, что Германия и НАТО не должны стать стороной войны.

Ранее Гойсген заявил в эфире немецкого телеканала ARD, что считает "адекватным" поставки Украине истребителей, в частности, американских F-16 или боевых самолетов советского производства из запасов ГДР.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    Навіть не віриться що дєди цих поців першими зробили крилату та балістичну ракети, реактивний літак, ручний гранатомет, автомат Калашнікова, врешті решт!
  • дмитрий a4f273bf
    Совковый хлам и не нужен, хорош уже возить эту тему бесконечно. F-16 наш путь. Немцам кстати спасибо за танковые тягачи, очень нужная штука, вместо тысячи слов ни о чём
  • Баритон Саша
    Я, дійсно радий, що у Бундесвера не має радянських літаків. Повірьте Україні вони так само і нахєр уже не потрібні. Нам також треба *******.
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