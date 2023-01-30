"Слуга народа" Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю "единороску" Герасимову. Заявляет, что с ней сейчас не общается. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Народный депутат Украины Виталий Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на депутатку "Единой России" Галину Герасимову, которая является его тетей. Вместе с тем, он заявил: "Своей тетке могу пообещать только одно: сядешь среди первых, если не успеешь убежать!"

Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Народный депутат Украины Виталий Безгин родился и долго жил в Крыму до начала российской агрессии, но затем оккупированную территорию не посещал. Цензор.НЕТ получил материалы по имущественным и родственным связям "слуги народа" в оккупированном Крыму.

Согласно источникам, 15 октября 2020 года Безгин выдал доверенность на распоряжение долей в недвижимом имуществе, а именно в квартире по адресу АР Крым, город Евпатория, улица "60 лет Октября", дом 26, кв.160, на имя своей родной тети Герасимовой Галины Витальевны. Согласно официальным данным РФ, Галина Герасимова на момент заключения доверенности и по сей день является депутатом "государственного совета Крыма" от правящей путинской партии "Единая Россия" и занимает должность заместителя председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Читайте также: Освобождение Крыма с помощью немецких танков будет законным, – генсек СДПГ Кюнерт

Бутусов напомнил, что сотрудничество в любых формах с государственными изменниками и российской агентурой во время войны недопустимо для граждан Украины. Это нарушение закона:

– Статья 111-1. Коллаборационная деятельность – установление и утверждение временной оккупации части территории Украины, непризнание распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины;

– Статья 436-2. Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Никакой информации о связях Виталия Безгина с коллаборанткой из "Единой России" в интернете мы не нашли. Но поскольку эта ситуация должна быть максимально публичной для общества, мы обратились к самому Виталию Безгину за комментарием, и он немедленно ответил:

"Я убежден, что та часть моей семьи, которая поддерживает Украину без проблем найдет себя после возвращения полуострова и будет служить его восстановлению. Та же часть, избравшая пророссийские взгляды или деятельность, должна понести ответственность, и, уверен, понесет! Буду среди первых, кто будет этого требовать!

Что касается имущества, то я не владею и не владел имуществом на территории Крыма! Несколько лет назад мне сообщили, что у меня есть наследство в квартире (речь о доле квартиры, общий размер квартиры ~ 60 кв.м.) умерших уже после аннексии дедушки и бабушки. Не имея как желания, так и возможности ехать на оккупированную территорию для отказа от данного наследия, я принял решение оформить доверенность по украинскому законодательству на родственницу, физически находящуюся в Евпатории, с целью отказаться от данного наследства от моего имени. По данному кейсу мы проводили консультации с НАПК, по итогам которых именно такое решение было признано единственно правильным и не требующим внесения изменений в декларацию.

Эта родственница пока проявляет пророссийскую позицию, является элементом оккупационной власти и понесет за это ответственность! Все честно и открыто! Верим в победу и скорейшее возвращение украинского флага в Крым!

А своей тетке публично могу пообещать только одно: сядешь среди первых, если не успеешь убежать!"













































