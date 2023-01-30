Великобритания передаст танки Challenger-2 Украине к лету, - Уоллес

Великобритания планирует к лету поставить танки Challenger-2 в рамках военной помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Великобритании Бел Уоллес.

"Это (поставка в Украину, - ред.) состоится к началу лета или в мае. Возможно, ближе к Пасхе", - заявил он.

В то же время, министр добавил, что по соображениям безопасности он не может обнародовать график обучения украинских войск использованию танков. Однако сообщил, что обучение начнется с обучения индивидуальному управлению машинами, а затем перейдут к ведению боя в строю.

Напомним, ранее в Британии говорили, что танки Challenger 2 Украина сможет получить в конце марта.

14 января премьер-министр Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

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