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Вдовы погибших защитников имеют право на скидку в 50% по оплате "коммуналки", - разъяснение Пенсионного фонда

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Вдовы погибших защитников имеют право на скидку в 50% по оплате "коммуналки", - разъяснение Пенсионного фонда
Вдовы погибших защитников Украины имеют право на 50-процентную скидку по оплате коммунальных услуг без учета среднемесячного дохода.

Соответствующее разъяснение предоставил Пенсионный фонд Украины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вдова погибшего защитника Украины имеет право на льготы, определенные статьей 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в том числе на 50-процентную скидку по оплате коммунальных услуг", – говорится в сообщении.

В Фонде отмечают, что льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода, в частности на услуги по управлению многоквартирным домом, по поставкам и распределению природного газа, электрической и тепловой энергии, поставкам горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу, обращению с бытовыми отходами, на приобретение твердого топлива и сжиженного газа и т.д.

Указанные льготы предоставляются независимо от вида жилья или формы собственности на него.

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Отмечается, что при расчетах платы за отопление и использование жилья площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 кв. м на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Если жена нетрудоспособна и проживает в семье, состоящей только из нетрудоспособных лиц, скидка за пользование газом для отопления жилья предоставляется на двойной размер нормативной отопительной площади (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку оплаты, и 21 кв.м на семью).

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  • Aaron Kreshu
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