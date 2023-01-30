Россия должна пережить то, что пережили немцы 8-9 мая 1945 года, - Мельник

Украина вместе с партнерами должна найти ответ на вопрос, как сделать, чтобы после нашей победы общество в России, начавшей эту войну, перестало мыслить по-захватнически и желать физически уничтожить своего соседа.

Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил дипломат, украинская Формула мира – это первый шаг к тому, чтобы подготовить послевоенный миропорядок. Но нам нужно думать и о том, чтобы сформулировать, в чем наша победа, и какой мы хотим видеть Россию.

"Наши западные партнеры говорят: вот вы вышли на границы (1991 года – ред.), это реалистично. Этого никто там не исключает и не отрицает, что это по силам нашим Вооруженным силам. Но что дальше? Мой ответ прост: Россия должна пережить то, что пережили немцы 8 или 9 мая 1945. Имеется в виду не только капитуляция полная и безусловная капитуляция без переговоров… С Гитлером никто не вел переговоров, хотя он пытался это делать… Но что произошло дальше? Был так называемый процесс денацификации – то, что россияне хотели у нас ввести", – сказал Мельник.

Он отметил, что "вряд ли Россия будет нами оккупирована – по крайней мере, сейчас эта опция все-таки не является первоочередной". По его словам, основной вопрос состоит в том, как сделать так, чтобы общество в России, начавшей эту войну, "перестало мыслить по-захватнически и желать уничтожить физически своего соседа".

"На это ответа нет, и мы сами не дадим ответа, потому что это слишком фундаментально. Здесь нужно думать с нашими партнерами - американцами, немцами, британцами, как сделать невозможной новую большую войну, ее повторение, возможно, в еще более грубом измерении, чем это сейчас. И это те вопросы, которые нас реально беспокоят", - подчеркнул замминистра.

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