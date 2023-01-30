Дания не исключает передачи танков Украине, - премьер Фредериксен

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что вопрос поставки Украине танков обсуждался во время переговоров с Президентом Владимиром Зеленским, и не исключает передачи их в будущем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала этой войны Дания говорит, что будет поддерживать Украину, чем нужно. Я думаю, что мы доказали многими делами, что мы действительно настоящие друзья Украины. Конечно, танки – это то, что мы сегодня обсуждали. Мы только что отдали Украине артиллерийские системы, но танки нужны тоже. Мы говорили о разных темах, которые сейчас важны для Украины и на будущее тоже, в том числе о танках", - сказала Фредериксен на пресс-конференции в Одессе.

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