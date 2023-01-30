Украина может получить от партнеров до ста танков за три месяца, - МИД

Украина реально может получить до ста танков от партнеров в течение трех месяцев.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в эфире национального телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он пояснил: Украина сосредоточилась на танках Leopard, потому что их больше всего и они имеются не только на вооружении европейских партнеров. По оценкам Мельника, сейчас есть 2 000 танков, которые могут быть быстро переданы.

"Leopard – это то, что может быть поставлено быстро из Польши, Германии, других государств. Я надеюсь, что на их основе будем иметь хотя бы 100 танков. Это реально. Это реально иметь, если мы говорим об этом периоде трех месяцев", - подчеркнул дипломат.

В то же время Мельник заметил: если сравнивать масштабы с теми, которые позволили победить гитлеровскую Германию, то даже этих танков мало: "Нужно делать новые заказы на следующий год, через два года".

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