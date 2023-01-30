До конца февраля украинцы смогут обменять до 20 млн старых ламп на LED. В течение З0 января уже подано более 140 тыс. заявок
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
"Программа будет длиться не один месяц, мы начинаем с больших городов и постепенно дойдем до самых маленьких сел, которым доставим лампы до конца этого месяца или начала следующего. В общем, мы планируем, что на конец февраля совершеннолетние украинцы смогут обменять в отделениях Укрпочты до 20 миллионов ламп", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Она отметила, что Европейский Союз заявил о готовности закупить 30 млн LED-ламп и, начиная с середины января 2023 года, поэтапно и бесплатно передает их Украине. Еще 5 млн ламп выделит правительство Франции.
Кроме того, ЕС помогает Украине не только LED-лампами, но и генераторами, финансированием ремонта энергоинфраструктуры, проектов энергосбережения и т.д.
Как сообщалось, начиная с 30 января украинцы могут обменять в отделениях Укрпочты 5 ламп накаливания на столько же энергосберегающих LED-ламп.
Для этого необходимо оставить заявку через приложение "Дія" и, получив подтверждение о наличии ламп, посетить Укрпочту. Если использовать приложение нет возможности, достаточно прийти в отделение Укрпочты, предъявить паспорт и идентификационный код и обменять лампы в порядке очереди.
По состоянию на вечер понедельника, 30 января, украинцы через приложение "Дия" заказали на обмен уже более 140 тыс. энергосберегающих ламп, сообщил вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.