До конца февраля украинцы смогут обменять до 20 млн старых ламп на LED. В течение З0 января уже подано более 140 тыс. заявок

Обменять можно 5 старых ламп накаливания на 5 энергоэффективных LED-лампочек. Такая функция снизит нагрузку на энергетическую систему страны и сократит дефицит электроэнергии для пользователей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Программа будет длиться не один месяц, мы начинаем с больших городов и постепенно дойдем до самых маленьких сел, которым доставим лампы до конца этого месяца или начала следующего. В общем, мы планируем, что на конец февраля совершеннолетние украинцы смогут обменять в отделениях Укрпочты до 20 миллионов ламп", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что Европейский Союз заявил о готовности закупить 30 млн LED-ламп и, начиная с середины января 2023 года, поэтапно и бесплатно передает их Украине. Еще 5 млн ламп выделит правительство Франции.

Кроме того, ЕС помогает Украине не только LED-лампами, но и генераторами, финансированием ремонта энергоинфраструктуры, проектов энергосбережения и т.д.

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Как сообщалось, начиная с 30 января украинцы могут обменять в отделениях Укрпочты 5 ламп накаливания на столько же энергосберегающих LED-ламп.

Для этого необходимо оставить заявку через приложение "Дія" и, получив подтверждение о наличии ламп, посетить Укрпочту. Если использовать приложение нет возможности, достаточно прийти в отделение Укрпочты, предъявить паспорт и идентификационный код и обменять лампы в порядке очереди.

По состоянию на вечер понедельника, 30 января, украинцы через приложение "Дия" заказали на обмен уже более 140 тыс. энергосберегающих ламп, сообщил вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.