Франция предполагает вероятность поставки Украине боевых истребителей, - Макрон
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Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, отметив, что нет ничего запрещенного в этом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине, он ответил, что "в принципе ничего не запрещено".
При этом он добавил, что военная помощь Украине не должна быть "эскалационной" и "ослаблять французскую армию".
"Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае", – добавил Макрон.