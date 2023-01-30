Франция предполагает вероятность поставки Украине боевых истребителей, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, отметив, что нет ничего запрещенного в этом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине, он ответил, что "в принципе ничего не запрещено".

При этом он добавил, что военная помощь Украине не должна быть "эскалационной" и "ослаблять французскую армию".

"Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае", – добавил Макрон.

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