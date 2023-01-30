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Послы G7 напомнили о необходимости принятия Государственной антикоррупционной программы Украины

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Послы G7 напомнили о необходимости принятия Государственной антикоррупционной программы Украины
Послы стран "Большой семерки" напомнили Кабинету министров о необходимости принятия Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Послы G7 считают, что для Украины крайне важно дальнейшее укрепление антикоррупционных институтов путем утверждения и внедрения государственной антикоррупционной программы, которая вызывает доверие. Это укрепит устойчивость Украины во время войны и станет еще одним шагом к европейскому будущему", – говорится в твите представительства послов.

Совместное заявление дипломатов прозвучало после встречи с главой Национального агентства по предотвращению коррупции Александром Новиковым.

Новиков рассказал дипломатам о сопротивлении, с которым столкнулось принятие этой антикоррупционной программы среди некоторых государственных органов. Он считает, что государство должно утвердить антикоррупционную программу до 3 февраля, когда планируется саммит Украина – ЕС. Этим страна продемонстрирует партнерам отсутствие терпимости к коррупции в Украине.

Напомним, Государственная антикоррупционная программа — составляющая антикоррупционной стратегии, которую Украина приняла незадолго до получения Украиной статуса кандидата в ЕС.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    До речі, а ви знаєте чому нам дають зброю із такою затримкою? Корупція. Так, бляха, клоунська банда мародерів - це одна із основних гальм західної допомоги. Чи ви думаєте американські ревізори приїхали, постукати по плечу класного парня із сєріала? Ні! Вони приїхали проконтролювати як і куди ідуть мільярди своїх платників податків. І якщо в один день, Америка дасть задню в допомозі - в цьому буде винний тільки один хєр - той що окружив себе мародерами, типу дєрьмака і татарова. І точно не український народ
  • Ярослав Шевченко 898e4c89
    Давайте хлопці тичьте цих тварюк, бо інакше вони нічого незроблять!
  • mrSmith
    Да зараз!
    Будуть робити вигляд що все ок, а потім почнеться: у міня вапрос к жозефу барелю, пачіму ми нє в єс!
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