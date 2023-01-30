Послы G7 напомнили о необходимости принятия Государственной антикоррупционной программы Украины

Послы стран "Большой семерки" напомнили Кабинету министров о необходимости принятия Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Послы G7 считают, что для Украины крайне важно дальнейшее укрепление антикоррупционных институтов путем утверждения и внедрения государственной антикоррупционной программы, которая вызывает доверие. Это укрепит устойчивость Украины во время войны и станет еще одним шагом к европейскому будущему", – говорится в твите представительства послов.

Совместное заявление дипломатов прозвучало после встречи с главой Национального агентства по предотвращению коррупции Александром Новиковым.

Новиков рассказал дипломатам о сопротивлении, с которым столкнулось принятие этой антикоррупционной программы среди некоторых государственных органов. Он считает, что государство должно утвердить антикоррупционную программу до 3 февраля, когда планируется саммит Украина – ЕС. Этим страна продемонстрирует партнерам отсутствие терпимости к коррупции в Украине.

Напомним, Государственная антикоррупционная программа — составляющая антикоррупционной стратегии, которую Украина приняла незадолго до получения Украиной статуса кандидата в ЕС.

Читайте также: В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения – посол США Бринк