Новости

Ни одна страна Латинской Америки не будет поставлять оружие Украине, - президент Аргентины Фернандес

22 875114
Ни одна страна Латинской Америки не будет поставлять оружие Украине, - президент Аргентины Фернандес
Страны Латинской Америки отказались поставлять вооружение Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом президент Аргентины Альберто Фернандес сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия ни в Украину, ни в  какую-либо другую зону боевых действий", — сказал Фернандес.

Президент Аргентины заявил, что осуждает российскую агрессию против Украины, и во время разговора с немецким канцлером "поделился своими идеями по поводу того, как можно прекратить войну".

Также читайте: Украина может получить от партнеров до ста танков за три месяца, - МИД

Напомним, дать Украине оружие советского производства также отказался президент Колумбии Густаво Петро, к которому обращались США. Газета Folha de S.Paulo сообщала, что передать боекомплекты к немецким танкам Leopard отказалась и Бразилия.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • IgorYakovlevich
    Латинська Америка (принаймні Аргентина) радо приймала нацистів у 1945 р.
  • Vik Tor 98802600
    а що це він так за всих розписується? він там що, пахан на всій латиноамериці?
  • MrStepanovM
    Давайте послом туди відправимо ту що курси з мінєту вела. Впевний що вона зможе виправити становище
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости