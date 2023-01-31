Ни одна страна Латинской Америки не будет поставлять оружие Украине, - президент Аргентины Фернандес

Страны Латинской Америки отказались поставлять вооружение Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом президент Аргентины Альберто Фернандес сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия ни в Украину, ни в какую-либо другую зону боевых действий", — сказал Фернандес.

Президент Аргентины заявил, что осуждает российскую агрессию против Украины, и во время разговора с немецким канцлером "поделился своими идеями по поводу того, как можно прекратить войну".

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Напомним, дать Украине оружие советского производства также отказался президент Колумбии Густаво Петро, к которому обращались США. Газета Folha de S.Paulo сообщала, что передать боекомплекты к немецким танкам Leopard отказалась и Бразилия.