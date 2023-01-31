Россия очень хочет какого-нибудь большого реванша. Думаю, она его начала, - Зеленский

Украина будет делать все необходимое, чтобы намерения России перейти к новому этапу наступления с целью реванша потерпели неудачу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ по результатам переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Я думаю, что Россия очень хочет какого-то большого реванша. Думаю, она его начала. И я думаю, что им не удастся обеспечить свое общество каким-нибудь убедительным положительным результатом в наступлении. Я уверен в нашей армии. Мы будем их всех понемногу останавливать, разбивать и готовить свое большое контрнаступление", – подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, попытки России добиться успеха в этой войне не прекращаются, в частности, на Донецком направлении. "Каждый день у них либо новые группы кадровых военных, либо мы видим увеличение количества "вагнеровцев". Всю эту информацию наши военные обрабатывали. И запрос к партнерам по усилению нашей армии основывался именно на этой информации", – рассказал он.

Зеленский отметил положительные результаты недавней встречи в формате "Рамштайн", но отметил важность того, чтобы соответствующие решения были своевременными. "Потому что иногда хорошие решения, когда замедляются, в результате становятся слабыми", – объяснил он.

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По словам президента Украины, продолжаются переговоры по формированию танковой коалиции, но из-за огромного количества имеющихся вызовов времени на долгие размышления нет.

"Нам нужны решения. Мы хотели бы привлечь как можно больше стран в танковую коалицию, чтобы иметь успехи на поле боя. Впрочем, это действительно сложный вопрос, потому что иногда ситуация зависит не от одного решения, а от нескольких. Некоторые страны могут обеспечить подготовку, некоторые могут дать боеприпасы. Нам нужно работать вместе", – объяснил Зеленский.