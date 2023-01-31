Противник наступает на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Отражены вражеские атаки в районе 13 населенных пунктов, - Генштаб

Начались триста сорок вторых сутки российского широкомасштабного вторжения. Российская федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, наносит ракетные удары, производит артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения.

Так, по данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 3 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Высокой остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Также отмечается, что противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Отмечается разочарование личного состава подразделений российской федерации в решениях собственного военно-политического руководства и истощение личного состава от интенсивности боевых действий.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещеевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар на Донеччине сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар на Донетчине", - говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.

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По данным Генштаба, продолжаются обстрелы войсками Российской Федерации населенных пунктов вблизи государственной границы, что приводит к потерям среди гражданского населения и разрушению частной собственности. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка, Гута-Студенецкая и Красный Хутор Черниговской области; Сопич, Волфино, Шпиль, Басовка, Запселье, Мезеновка, Великая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Стрелечья, Борисовка, Нескучное, Старица, Огурцово, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Андреевка в Луганской области.

Также сообщается, что на Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная Луганской области и Ямполевка, Диброва, Ямполь и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Новопавловском - обстреляны Водяное, Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении пострадали, в частности, Времевка и Новополь на Доннечине, а также Ольговское, Белогорье, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. В общей сложности более 20 населенных пунктов.

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На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов получили районы населенных пунктов Отрадокаменка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Первомайское, Велетенское и Херсон.