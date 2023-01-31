Противник наступает на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Отражены вражеские атаки в районе 13 населенных пунктов, - Генштаб
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, наносит ракетные удары, производит артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения.
Так, по данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 3 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие среди мирных жителей.
Высокой остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Также отмечается, что противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Отмечается разочарование личного состава подразделений российской федерации в решениях собственного военно-политического руководства и истощение личного состава от интенсивности боевых действий.
"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещеевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар на Донеччине сообщении.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.
"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар на Донетчине", - говорится в сообщении.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.
По данным Генштаба, продолжаются обстрелы войсками Российской Федерации населенных пунктов вблизи государственной границы, что приводит к потерям среди гражданского населения и разрушению частной собственности. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка, Гута-Студенецкая и Красный Хутор Черниговской области; Сопич, Волфино, Шпиль, Басовка, Запселье, Мезеновка, Великая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Стрелечья, Борисовка, Нескучное, Старица, Огурцово, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.
На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Андреевка в Луганской области.
Также сообщается, что на Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная Луганской области и Ямполевка, Диброва, Ямполь и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении во вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.
На Новопавловском - обстреляны Водяное, Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском направлении пострадали, в частности, Времевка и Новополь на Доннечине, а также Ольговское, Белогорье, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. В общей сложности более 20 населенных пунктов.
На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов получили районы населенных пунктов Отрадокаменка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Первомайское, Велетенское и Херсон.