Россия создает условия для начала наступления в ближайшие месяцы, - ISW

Россия создает условия для начала наступательных действий в ближайшие месяцы. Вероятно, этот сценарий будет развернут в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики привели заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга от 30 января о том, что нет никаких признаков того, что Москва готовится к мирным переговорам, и что все указывает на противоположное.

В отчете говорится, что, по его словам, Россия может мобилизовать до 200 тысяч военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея.

Специалисты также напомнили слова председателя Совета резервистов Вооруженных сил Украины Ивана Тимочко, который проинформировал, что оккупанты усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.

"Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предварительный прогноз ISW о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы", – подчеркнули в Институте изучения войны.

Кроме того, как утверждают аналитики, российские военные блоггеры продолжили говорить, что создаются условия для наступления РФ, и Москва задействовала "еще не все резервы".

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