Новости • Война

Россия создает условия для начала наступления в ближайшие месяцы, - ISW

12 88915
Россия создает условия для начала наступления в ближайшие месяцы, - ISW
Россия создает условия для начала наступательных действий в ближайшие месяцы. Вероятно, этот сценарий будет развернут в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики привели заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга от 30 января о том, что нет никаких признаков того, что Москва готовится к мирным переговорам, и что все указывает на противоположное.

В отчете говорится, что, по его словам, Россия может мобилизовать до 200 тысяч военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея.

Специалисты также напомнили слова председателя Совета резервистов Вооруженных сил Украины Ивана Тимочко, который проинформировал, что оккупанты усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.

"Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предварительный прогноз ISW о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы", – подчеркнули в Институте изучения войны.

Кроме того, как утверждают аналитики, российские военные блоггеры продолжили говорить, что создаются условия для наступления РФ, и Москва задействовала "еще не все резервы".

Также читайте: Противник наступает на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Отражены вражеские атаки в районе 13 населенных пунктов, - Генштаб

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Alex Dev 0616d21e
    Скоро рік мине, а на расії не зруйноване жодне військове виробництво, то чому б не нарощувати виробництво та не воювати, коли на росії "тиш да гладь, да божа благодать".
    МО шо собі думає, як кацапію руйнувати збирається? Де бавовна на стратегічних об'єктах підарасії?
  • vadyan
    Які найближчі місяці? Вони вже почали його, на Вугледар давлять. Більш масований треба чекати за тиждень-два. По-перше, про це прямо каже Тарас Березовець, який весь цей час там на Донбасі, також він каже, що чвк зеків вже прибрали кілька днів тому і прислали десантуру із технікою... По-друге, збочений карлик дав наказ захопити Донецьку область до 24 лютого, щоб на річницю закрити так звану сво, то ж кацапи зі шкіри будуть лізти, щоб здобути максимальний результат. По-третє, орки не будуть чекати на західні поставки важкої техніки, а попруть зараз поскоріше, і попруть ва-банк...
  • Voc Vox
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости