Дезертир из "Вагнера" Медведев рассказал о зверствах наемников: Нежелающих воевать расстреливали на глазах у новоприбывших

Бойцов "вагнера" часто отправляли в бой без особых указаний, а отношение ЧВК к нежелающим воевать было безжалостным.

Об этом рассказал бывший наемник "Вагнера", командир подразделения Андрей Медведев в эксклюзивном интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В настоящее время Медведев находится в Осло, где он ищет убежища после пересечения российско-норвежской границы.

"Они собирали тех, кто не хотел воевать, и расстреливали на глазах у новоприбывших, – сказал бывший "вагнеровец". Хоронили их прямо в окопах, которые выкапывали новички.

26-летний перебежчик ранее служил в российской армии и присоединился к "Вагнеру" как доброволец. Служил под Бахмутом. Подчинялся непосредственно основателям группы – Дмитрию Уткину и российскому олигарху Евгению Пригожину.

Он называет Пригожина "чертом". "Если бы он был русским героем, то взял бы оружие и побежал с солдатами", - считает Медведев.

Он отказался комментировать, что сам натворил, воюя в Украине.

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По его словам, "Вагнеру" не хватало тактического планирования, планы придумывались на ходу.

"Реальной тактики вообще не было. Мы просто получали указания о том, где находится противник... Не было четких приказов, как мы должны себя вести. Мы просто планировали, как будем действовать, шаг за шагом. Кто будет открывать огонь, какие у нас будут изменения... А как оно будет, когда получится – это уже наши проблемы", - рассказал он.

"Экс-вагнеровец" признался, что стал свидетелем того, как солдат превращают в пушечное мясо.

Сначала под его командованием было десять человек, но количество его подчиненных выросло, когда к ним начали присоединяться осужденные.

"Я не мог сосчитать, сколько их было. Они постоянно менялись. Трупы, еще заключенные, больше трупов, больше заключенных", – сказал он.

Он добавил, что хочет поделиться своей историей, чтобы помочь привлечь Пригожина и президента россии Владимира Путина к ответственности.

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"Рано или поздно пропаганда в россии перестанет работать, народ поднимется, и все наши лидеры... будут схвачены, и появится новый лидер".

Отвечая на вопрос, не боится ли он, что его постигнет судьба другого перебежчика из "Вагнера", Евгения Нужина, убитого кувалдой перед камерой, Медведев сказал, что смерть Нужина придала ему смелости и заставила уйти.

"Вагнеровцу", по его словам, удалось скрыться из россии, избежав ареста "по меньшей мере десять раз" и уклонившись от пуль российских силовиков. Он пересек границу Норвегии через озеро по льду, используя белый камуфляж.

Пригожин ранее подтвердил, что Медведев служил в его группе, и сказал, что его "следовало бы привлечь к ответственности за жестокое обращение с осужденными".