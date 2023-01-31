Общие боевые потери РФ с начала войны – около 127 500 человек (+850 за сутки), 3201 танк, 2197 артсистем, 6378 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 31 января 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 127 500 человек.