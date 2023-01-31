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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 127 500 человек (+850 за сутки), 3201 танк, 2197 артсистем, 6378 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 31 января 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 127 500 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 127 500 (+850) человек ликвидировано,

танков - 3201 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 6378 (+9) ед,

артиллерийских систем - 2197 (+1) ед,

РСЗО - 454 (+1) ед,

средств ПВО - 221 (+0) ед,

самолетов - 293 (+0) ед,

вертолетов - 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+4),

крылатых ракет – 796 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5048 (+7) ед,

специальной техники – 200 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 127 500 человек (+850 за сутки), 3201 танк, 2197 артсистем, 6378 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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