Общие боевые потери РФ с начала войны – около 127 500 человек (+850 за сутки), 3201 танк, 2197 артсистем, 6378 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 31 января 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 127 500 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 127 500 (+850) человек ликвидировано,
танков - 3201 (+0) ед,
боевых бронированных машин - 6378 (+9) ед,
артиллерийских систем - 2197 (+1) ед,
РСЗО - 454 (+1) ед,
средств ПВО - 221 (+0) ед,
самолетов - 293 (+0) ед,
вертолетов - 284 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+4),
крылатых ракет – 796 (+0),
кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 5048 (+7) ед,
специальной техники – 200 (+1).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.