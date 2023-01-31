Если бы Украина была в НАТО, Россия не напала бы, - Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что полномасштабного вторжения РФ можно было бы избежать, если бы Украина была членом НАТО.

Об этом он написал в колонке для The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

По его мнению, западные политики десятилетиями использовали на тему НАТО и Украины "дипломатическую двусмысленность" – и это "закончилось полной катастрофой".

"Мы годами рассказывали украинцам, что мы проводим политику "открытых дверей" в НАТО и что они имеют право "выбирать свою судьбу", и что Россия не должна иметь право вето.

И всё это время мы недвусмысленно давали понять Москве, что Украина никогда не вступит в альянс – ибо очень многие члены НАТО сами применят своё право вето", – пишет Джонсон.

По его словам, результатом этого стала худшая война в Европе за последние 80 лет.

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"Путин вторгся не потому, что думал, что Украина собирается вступить в НАТО. Он всегда знал, что это маловероятно. Он напал на Украину, потому что считал – и имел многочисленные доказательства этого – что мы не очень серьезно относились к защите Украины", - считает Джонсон.

По его мнению, полномасштабного вторжения РФ можно было бы избежать, если бы члены НАТО были достаточно смелыми и последовательными и взяли Украину в Альянс.

Джонсон также отметил, что сейчас поддержка членства в НАТО в Украине очень высока, 83 процента украинцев считают, что Украина должна стать членом Альянса.

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"Сегодня украинцы используют удивительное количество разнообразной техники из стран НАТО с чрезвычайным мастерством и храбростью… Не НАТО могло бы учить украинцев, как вести войну – на самом деле есть много того, чему они могли бы научить нас", – заметил экс-премьер Британии.

Джонсон отмечает, что нужно было настаивать на тезисе, что "Кремлю нечего бояться НАТО, потому что это оборонный альянс. Но страны-члены приняли этот фальшивый тезис; я признаю, что некоторое время и я с ним соглашался".

Он также написал, что "украинцы должны получить всё необходимое, чтобы закончить эту войну как можно быстрее".

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