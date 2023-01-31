Если бы Украина была в НАТО, Россия не напала бы, - Джонсон
Об этом он написал в колонке для The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
По его мнению, западные политики десятилетиями использовали на тему НАТО и Украины "дипломатическую двусмысленность" – и это "закончилось полной катастрофой".
"Мы годами рассказывали украинцам, что мы проводим политику "открытых дверей" в НАТО и что они имеют право "выбирать свою судьбу", и что Россия не должна иметь право вето.
И всё это время мы недвусмысленно давали понять Москве, что Украина никогда не вступит в альянс – ибо очень многие члены НАТО сами применят своё право вето", – пишет Джонсон.
По его словам, результатом этого стала худшая война в Европе за последние 80 лет.
"Путин вторгся не потому, что думал, что Украина собирается вступить в НАТО. Он всегда знал, что это маловероятно. Он напал на Украину, потому что считал – и имел многочисленные доказательства этого – что мы не очень серьезно относились к защите Украины", - считает Джонсон.
По его мнению, полномасштабного вторжения РФ можно было бы избежать, если бы члены НАТО были достаточно смелыми и последовательными и взяли Украину в Альянс.
Джонсон также отметил, что сейчас поддержка членства в НАТО в Украине очень высока, 83 процента украинцев считают, что Украина должна стать членом Альянса.
"Сегодня украинцы используют удивительное количество разнообразной техники из стран НАТО с чрезвычайным мастерством и храбростью… Не НАТО могло бы учить украинцев, как вести войну – на самом деле есть много того, чему они могли бы научить нас", – заметил экс-премьер Британии.
Джонсон отмечает, что нужно было настаивать на тезисе, что "Кремлю нечего бояться НАТО, потому что это оборонный альянс. Но страны-члены приняли этот фальшивый тезис; я признаю, что некоторое время и я с ним соглашался".
Он также написал, что "украинцы должны получить всё необходимое, чтобы закончить эту войну как можно быстрее".