Условием для переговоров является вывод войск РФ из Украины, - Шольц
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Любые мирные переговоры должны быть обусловлены выводом Россией ее войск с территории Украины
Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Кроме того, не может быть никакого заключенного мира с Россией за спиной украинцев, заявил Шольц.
Немецкий канцлер добавил, что с президентом Бразилии у него существует четкая общая позиция: "Мы оба осуждаем российское вторжение".
С другой стороны, Лула четко отверг надежды на поставку в Украину боеприпасов для зенитных установок Gepard или для танков Leopard.
"Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для украинско-российской войны. Бразилия - страна мира. И поэтому Бразилия не хочет участвовать в этой войне, даже опосредованно", - сказал он на совместной пресс-конференции.