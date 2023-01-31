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Условием для переговоров является вывод войск РФ из Украины, - Шольц

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Условием для переговоров является вывод войск РФ из Украины, - Шольц
Любые мирные переговоры должны быть обусловлены выводом Россией ее войск с территории Украины

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Кроме того, не может быть никакого заключенного мира с Россией за спиной украинцев, заявил Шольц.

Немецкий канцлер добавил, что с президентом Бразилии у него существует четкая общая позиция: "Мы оба осуждаем российское вторжение".

С другой стороны, Лула четко отверг надежды на поставку в Украину боеприпасов для зенитных установок Gepard или для танков Leopard.

"Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для украинско-российской войны. Бразилия - страна мира. И поэтому Бразилия не хочет участвовать в этой войне, даже опосредованно", - сказал он на совместной пресс-конференции.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    tZE inform @tZEinform 3 ч
    В\с частин МВС Чечні в Мелітополі згвалтували журналістку НТВ, яка приїхала робити про них репортаж. Але матеріал в ефір вийшов і про героїв армії Росії було розказано
  • три - пятнадцать
    **********, відтіктокана...
    бородами всіма відчохчохана,
    а за родіну - то ціна мала,
    хай гвалтують суку - діла нема..
  • Vladko 50abb453
    Это может быть и фейк. Вполне возможно, что на самом деле избили репортершу и изнасиловали оператора (мужского пола).
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