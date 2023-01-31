Условием для переговоров является вывод войск РФ из Украины, - Шольц

Любые мирные переговоры должны быть обусловлены выводом Россией ее войск с территории Украины

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Кроме того, не может быть никакого заключенного мира с Россией за спиной украинцев, заявил Шольц.

Немецкий канцлер добавил, что с президентом Бразилии у него существует четкая общая позиция: "Мы оба осуждаем российское вторжение".

С другой стороны, Лула четко отверг надежды на поставку в Украину боеприпасов для зенитных установок Gepard или для танков Leopard.

"Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для украинско-российской войны. Бразилия - страна мира. И поэтому Бразилия не хочет участвовать в этой войне, даже опосредованно", - сказал он на совместной пресс-конференции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия создает условия для начала наступления в ближайшие месяцы, - ISW