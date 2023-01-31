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Китай не хочет оказаться в войне РФ с Украиной на проигравшей стороне, - WP

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Китай не хочет оказаться в войне РФ с Украиной на проигравшей стороне, - WP
Китайский лидер Си Цзиньпин пытается дистанцироваться от полной поддержки России, поскольку не хочет оказаться на стороне, проигравшей войну в Украине.

Об этом пишет в колонке для The Washington Post колумнист Макс Бут, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пекин мог бы сыграть для россии такую же роль, какую Соединенные Штаты играют для Украины. Если бы это произошло, шансы на победу рф выросли бы в геометрической прогрессии", - считает он.

Но, как замечает издание, такого не произошло. Это говорит о том, что у "безграничной дружбы", которую Путин и Си провозгласили за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, на самом деле есть четкие ограничения.

Китай хочет торговать с РФ и является крупнейшим источником импорта. Но при этом Си Цзиньпин не готов оставаться исключительно на стороне Путина. Он пытается балансировать между РФ и Западом, чем создает возможности для влияния со стороны администрации президента США.

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"Как несентиментальный практик реальной политики, Си не хочет оказаться на стороне, которая может стать проигрышной", - замечает издание.

Китай и так имеет в мире немного друзей. Побежденная Россия окажется для него "не очень полезным союзником в будущем", - отмечается в публикации.

Это, по мнению автора колонки, помогает пнять, почему Пекин тянется к Европе и пытается снизить напряжение с Соединенными Штатами.

Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    "Хитра мавпа сидить на дереві"
    китайська пословиця
  • A San
    Китай-країна підарас і це я буду пам'ятати завжди
  • Yurii Melnykov
    І тому війсковотраспортні літаки раші кожний тиждень туди за чимось літають...

    ніхто не хоче сваритись з Китаєм, тому що там у всіх заводи і виробництво а тепер щей з дешевими ресурсами від раші.. супер бізнес робоча сила після локдаунів подешевіла, енергоресурси нище ринку... клондайк...

    А в замін сліпі і глухі звідки в Ірана, північної кореї і раші китайські війскові технології і підсанкційні товари
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