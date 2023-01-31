В Беларуси заявили о начале новых штабных тренировок, в рамках которых будут планировать "применение войск" двух стран

Министерство обороны Беларуси объявило о начале двухнедельной совместной с россиянами штабной тренировки так называемой Объединенной команды региональной группировки войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министерство обороны Беларуси.

"В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопрос совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет на тему: "Принятие решения по применению региональной группировки войск (сил) в пользу обеспечения военной безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении.

В МО Беларуси сообщили, что совместные тренировки направлены "на повышение взаимосовместимости органов военного управления двух государств". А также является очередным этапом подготовки к совместному оперативному обучению "Щит Союза - 2023", который пройдет на территории России в сентябре 2023 года.

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